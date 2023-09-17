Сбитое равенство: титульный поединок Шевченко и Грассо закончился без победителя, Валентина довольна поясом

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) на турнире UFC Fight Night 227 прошел титульный реванш в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Алексой Грассо из Мексики и бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко из Кыргызстана.