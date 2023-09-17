FiNE NEWS

1 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Согласен без наряда она выглядит как нормальная голая баба.«Какое уродство»:...
  • Аким Воземчук
    Вольво чувствуется во всем в АТЛАСЕ.Не знаю как с надежностью но пока держится на уровне оргинала.Новый Geely Atlas...
  • Аким Воземчук
    Ей надо прекратить склоки и заняться своей внешностью. Раздоры только портят внешность ,что мы  с удивлением и наблюд...Балерина Анастаси...

Сбитое равенство: титульный поединок Шевченко и Грассо закончился без победителя, Валентина довольна поясом

Сбитое равенство: титульный поединок Шевченко и Грассо закончился без победителя, Валентина довольна поясом

В ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) на турнире UFC Fight Night 227 прошел титульный реванш в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Алексой Грассо из Мексики и бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко из Кыргызстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх