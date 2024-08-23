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Царьград

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В ритме скоростной магистрали: мобильный интернет на ЗСД стал ещё быстрее

В ритме скоростной магистрали: мобильный интернет на ЗСД стал ещё быстрее

Скорость мобильного интернета теперь соответствует темпам движения на петербургском ЗСД. Специалисты МегаФона запустили новые телекоммуникационные объекты на юге, обеспечив тем самым доступный сигнал в труднодоступном районе Морского канала.

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