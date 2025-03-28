Сбербанк напоминает: как отличить настоящие звонки от мошеннических

Сбербанк применяет номер 900 для удобства связи с клиентами, но если у вас возникают малейшие сомнения, действительно ли звонок поступил от банка, следует незамедлительно завершить разговор и лично перезвонить на указанный контактный номер, сообщили источники ФинФакс.