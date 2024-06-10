В Хабаровском крае сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 40 кг икры и фрагменты мороженого осетра

В рамках оперативно–профилактического мероприятия «Путина - 2024» в Ульчском районе сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Комсомольскому району при движении по трассе подали сигнал об остановке движущемуся им на встречу водителю автомобиля.
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