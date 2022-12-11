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Игроков Франции шокировали английские таблоиды – Льориса называли слабым звеном перед матчем 1/4 финала ЧМ. Это мотивировало сборную

Игроков Франции шокировали английские таблоиды – Льориса называли слабым звеном перед матчем 1/4 финала ЧМ. Это мотивировало сборную

Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022. В частности, английские таблоиды называла капитана сборной Уго Льориса слабым звеном команды.

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