Зверев об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Они не виноваты, что они из России. И если Рублев готов пожертвовать призовые, то почему он не должен играть?»

Третья ракетка мира Александр Зверев выступил против отстранения игроков из России от «Уимблдона». «Я считаю правильным то, что национальные сборные России отстранили от турниров.

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