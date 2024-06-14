В России могут ввести запрет на экспорт дизеля для перекупщиков

В России могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива для перекупщиков. Такую возможность обсуждают министерства энергетики, финансов и экономического развития, а также Федеральная таможенная служба России, сообщает 14 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
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