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Регионы России

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Президент European Aquatics Антонио Силва впервые посетил Россию

Президент European Aquatics Антонио Силва впервые посетил Россию

Силва ознакомился с отечественной спортивной инфраструктурой, встретился с тренерами и атлетами. Представители ФВВСР подчеркнули, что федерация активно выстраивает отношения с мировым и европейским сообществом.

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