Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Давно пора всех бешенных безхозных собак отстреливать. Они уроды.Драка мигрантов в...
  • Betahon
    Всех басмачей чипировать, а на чипах установить миниатюрный самоликвидатор!Определён этаж вл...
  • Виктор Галкин
    А какой у них, самый низкий бред теперь?)В Германии опреде...

"Я чуть ли не шпион России": Глава МИД Венгрии признался в шантаже из-за позиции по Украине - лидеры ЕС давят

"Я чуть ли не шпион России": Глава МИД Венгрии признался в шантаже из-за позиции по Украине - лидеры ЕС давят

Глава МИД Венгрии признался в шантаже из-за позиции по Украине. "Я чуть ли не шпион России", - уверяет Петер Сийярто, уточняя, что лидеры ЕС давят, пытаясь сломить волю венгерского народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх