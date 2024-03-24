Гений про злодейства Вот спасибо Интерполу! Без него не справятся, ага. Какое счастье, что он у нас есть! Интерпол заявил о готовности оказать помощь России в расследовании преступления, произошедшего в «Крокус сити холле» в Москве.
Интерпол хочет нам помочь
Комментарии
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ninikooo Митусова
С чего бы такая щедрость?!
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14 час.
АндрейБорков
Вот же бляха муха помощнички! Вот они напомогают, запутают, засрут мозги, в конце концов получится, что этот теракт дело рук папуасов из Берега Берцовой кости или пингвинов из Антарктиды.
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3 час.
Геннадий Бережнов
Мы обойдемся без Интерпола. А вы тем временем помогите Микрону разобраться с "женой"!
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3 час.
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