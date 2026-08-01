В Ростове эвакуировали ТЦ «Парк» после срабатывания сигнализации

В Ростове проведена эвакуация торгового центра «Парк». Днем 1 августа сработала система оповещения. Посетителям и персоналу было предложено покинуть здание в целях обеспечения безопасности и выяснения обстоятельств случившегося.
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