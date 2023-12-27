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Добрый Мир

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Докатились: Байдену запретят избираться в ряде штатов – республиканцы готовят зеркальный ответ

Докатились: Байдену запретят избираться в ряде штатов – республиканцы готовят зеркальный ответ

Вчера 8,7K прочитали А вот теперь, похоже – и правда Америка допрыгалась! Причём окончательно.

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