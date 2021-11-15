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‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 ноября, когда растущая Луна находится в знаке Овна, представителям многих знаков зодиака предстоит пережить довольно напряженный день, он может быть наполненным конфликтами и слабым взаимопониманием.

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