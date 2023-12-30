Трёхкратному чемпиону Формулы-1 отказали в аренде спорткара Mercedes-AMG

В 2023 году Макс Ферстаппен завоевал свой третий титул чемпиона Формулы-1 — нидерландский гонщик Red Bull выиграл 19 из 22 Гран-при, досрочно обеспечив себе чемпионское звание и переписав массу рекордов чемпионата мира.