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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барти с сыном пришла на турнир в Брисбене

Барти с сыном пришла на турнир в Брисбене

Экс-первая ракетка мира Эшли Барти посетила турнир в Брисбене. Во время матча между Янником Ганфманном и Себастьяном Кордой она была на трибунах вместе с мамой и сыном Хейденом.

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