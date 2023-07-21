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Собянин: В Москве около 200 объектов строится с использованием технологий информационного моделирования

Собянин: В Москве около 200 объектов строится с использованием технологий информационного моделирования

Новые технологии облегчают процессы в сфере строительстваВ своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы о том, что при строительстве домов по программе реновации активно используют технологии информационного моделирования.

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