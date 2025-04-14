РЖД: железнодорожные перевозчики столкнулись с недопоставкой угля в 30%

В I квартале 2025 года железнодорожные перевозчики столкнулись с тем, что около 30% заявленного угля так и не было предъявлено к транспортировке, что привело к значительным убыткам, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков.
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