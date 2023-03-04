"Ъ": "Новые люди" предложили отменить в РФ штрафы за проживание не по месту регистрации

Фракция "Новые люди" выступила с предложением отменить административную ответственность за проживание без регистрации, законопроект об этом был направлен в российское правительство для получения отзыва, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на документ.
Фракция "Новые люди" выступила с предложением отменить административную ответственность за проживание без регистрации, законопроект об этом был направлен в российское правительство для получения отзыва, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на документ.
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