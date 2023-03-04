Газета.ру

8 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    База строится и это факт, так что задача СВО полное освобождение всей территории хохлостана от нациков, бандеровцев и...В Минобороны Румы...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Нет дня что бы по сводкам не проходили кто то из сотрудники, полиции, МВД, прокуратуры, судьи, силовики и т.д. Это уж...Самарский полицей...
  • Юрий Барабаш
    Бывший генпрокуро...

"Ъ": "Новые люди" предложили отменить в РФ штрафы за проживание не по месту регистрации

"Ъ": "Новые люди" предложили отменить в РФ штрафы за проживание не по месту регистрации

Фракция "Новые люди" выступила с предложением отменить административную ответственность за проживание без регистрации, законопроект об этом был направлен в российское правительство для получения отзыва, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на документ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх