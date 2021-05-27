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В район переправы через реку Джида в Бурятии инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъема воды

В район переправы через реку Джида в Бурятии инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъема воды

Временный мост, наведенный инженерами ВВО в мае текущего года, соединил два берега реки и обеспечивает проезд всех видов автомобильного транспорта местного населения и связь жителей сёл с «большой землёй».

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