В район переправы через реку Джида в Бурятии инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъема воды

Временный мост, наведенный инженерами ВВО в мае текущего года, соединил два берега реки и обеспечивает проезд всех видов автомобильного транспорта местного населения и связь жителей сёл с «большой землёй».
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