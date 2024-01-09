Нигер временно освободил сына свергнутого президента Базума: "Должен явиться в суд по требованию"

Мохамед Салем Базум, сын бывшего президента Нигера Мохамеда Базума, задержанный в президентской резиденции в ходе государственного переворота 26 июля 2023 года вместе с родителями, был временно освобождён из-под стражи в понедельник, 8 января.
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