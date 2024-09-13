Этот день наступил: многие зарубежные сервисы прекратили работу в России.

Различные иностранные сервисы с 12 сентября прекратили работать в России. Большая часть компаний назвала причиной новые американские санкции, которые запрещают оказание в РФ облачных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Закрыли въезд на 50 лет. И где мне теперь жить". Показательная история из первых уст в Шереметьево
- "Не на ту лошадь поставили". История из Шереметьево про даму с тату, приняла неожиданный оборот
- В.Путин подмигнул, Р.Эрдоган кивнул, И.Алиев подписал…, в результате армяне в ауте, ЕС в припадке, а в США траур
Свежие комментарии