Сестра Эмина Агаларова прошлась по интервью Анастасии Решетовой: «Спать с чужими мужьями – это путь»

Сабина Агаларова выразила поддержку певице Алсу Абрамовой, недавно пережившей развод с мужем. Сестра музыканта и предпринимателя Эмина Агаларова Сабина прокомментировала высказывания модели Анастасии Решетовой, сделанные в интервью стилисту Алеко, с долей иронии.
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