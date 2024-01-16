Минтруд сообщил об индексации выплат и пособий с 1 февраля

С 1 февраля свыше 40 видов государственных выплат проиндексируют на 7,4%. Как пишет Российская газета, индексация коснётся таких выплат, как маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ним.
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