Лос-Анджелес Гэлакси – Миннесота Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС 8 июля

В понедельник, 8 июля, сыграют Лос-Анджелес Гэлакси и Миннесота Юнайтед в рамках МЛС . Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Стабхаб Сентер».