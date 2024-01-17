Каким в этом году запомнился атмосферный семейный фестиваль «Русское Рождество» – смотрите в ролике! Шуя вновь стала центром притяжения гостей из разных уголков страны, которые всей семьей приезжали за волшебной атмосферой главного зимнего праздника.