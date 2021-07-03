Голодные дети. Мне жаль их. Но кто в этом виноват, государство или сами люди

Театр абсурдаДети и семьяГолодные дети. Мне жаль их. Но кто в этом виноват, государство или сами люди Василий Романенко Начиная с 2000 года я прожил 20 лет в небольшом шахтёрском посёлке недалеко от границы с Китаем.Вернуться к статье239НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedДа . Точная статья . Всё как есть . А государство виновато что кормит бездельников и пенсии раздаёт не дня не работавшим а просидевшим всю жизнь на чужой шее .Татьяна ГаламбаАвтор выкормил хоть одного гусенка или куренка, не говоря уже о корове? - Это, смотрите, дорогое развлечение.Юрий DedНу ты уж явно не кормила и не пробовала это делать .Евгений РеваАвтор ,а знаешь какие цены сейчас на корма .И попробуй после уплаты налогов прокормить скотину.А тут ещё цены на бензин для техники ,если не руками косить траву да и на машину.А ещё всякие штрафы.Юрий DedЧё тиы тут за пургу несёшь ? Какие штрафы ? Какие налоги на личное подворье ? Ты к этому вопросу имеешь такое же отношения как я к межвёздному пространству .Юрий СолодовКОНКРЕТНО - 1)КАКИЕ НАЛОГИ? ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ. НИКАКИХ НАЛОГОВ, КРОМЕ КАК НА НЕДВИЖИМОСТЬ, НЕ ПЛАЧУ. 2)КАКИЕ ШТРАФЫ? ВОНИ МНОГО НА ЭТУ ТЕМУ - А У НАС НИ ОДНОГО ОШТРАФОВАННОГО. 3)У НАС У ТЕХ, КТО ДЕРЖИТ КРС, ПРОБЛЕМ С ЗАГОТОВКОЙ СЕНА НЕТ - ЕСЛИ НЕ МТЗ С КОСИЛКОЙ, ТО Т-40, Т-25 ИЛИ Т-16 ИМЕЮТ. НА ДИЗТОПЛИВЕ НИКТО НЕ РАЗОРИЛСЯ. ПОСЛЕДНИЕ ДВА ВООБЩЕ ПО СТАКАНУ СОЛЯРКИ СЪЕДАЮТ. РОССЫПЬЮ СЕНО НИКТО НЕ ЗАГОТАВЛИВАЕТ. ТОЛЬКО В РУЛОНАХ - СПАСИБО, МОЖНО НЕДОРОГО НАНЯТЬ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК. А КОРОВА САМООКУПАЕМА. ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНА " ВЕДЁРНИЦА" - А ДРУГИХ И НЕ ДЕРЖАТ. МОЛОКО - НАРАСХВАТ И ДОРОЖЕ МАГАЗИННОГО. А ЕЩЁ И БЫЧОК. ТАК ЧТО ФУФЛОМЁТ ВЫ, СУДАРЬ.Михаил ВоробьевНи кто не запрещает работать на себя, особенно в аграрной отрасли. Об этом постоянно государство предлагает земли для коллективных садов, где можно выращивать картошку, огурцы, помидоры и т.д. Кто имеет участки в коллективном саду, тот практически не жалуется на "голод". Во времена СССР, была статья для людей, которые назывались "тунеядствами".afr50работать на себя никто конечно не запрещает... но, к этому положению в стране привела неграмотная политика недоучек чиновников и недоучек экономистов, надо зарплату чиновникам и депутатам думы урезать до прожиточного минимума, можно немного даже увеличить, но урезать обя зательно, чтобы они немного начали думать о народе и о правиьных законах...а кричать сажайте картошку и продавайте во Владивостоке, это глупость, попробуте сами... так скоро вы начнёте повторять лозунг: "ПЕРЕХОДИТЕ НА МАКАРОШКИ!!!ЯЯнаПодтверждение тому, что люди не хотят работать. Самостоятельность у таких вызывает отвращение,потому что в коллективе работая можно пофилонить, а на себя надо работать в полную силу. И не надо жалеть. Думаю, что и пособия не стоит выплачивать. Тогда ничего не останется делать, как работать на тех же полях и выращивать скот, если любители мяса.Александр СтоляровПисатель. Пока твои гуси вырастут, не только дети, но и сам пузыри пускать перестанешь. Сколько сейчас обойдется приобрести комбикорм, зерно и т.д? Зимой тоже на речку гонять будешь? А купить этих гусей сколько стоит?А пахать землю - на детях? Когда дети "вкусненького" просят - картошкой из угостишь или от поросенка ухо отрежешь? Эх! Пустобрехи!Валерий ПашнинАвтор совершенно прав. Многие ждут от государства подачек, а работать разучились и , к сожалению, не хотят. В деревне, в поселке всегда жили не голодно благодаря натуральному хозяйству. Конечно, надо много прикладывать сил и стараний. Надо чтобы было желание.Рудольф ДегтяревВы не жили в деревне. Там можно было прожить, если была стабильная работа с определенным доходом (механизатор, шофер, скотник, доярка, овоще- и садовод, уборщица и др.; земля требует разноплановый труд). Натуральным деревенские хозяйства не были. Приусадебные участки и домашняя живность - как масло на бутерброде: для более полного удовлетворения жизненных потребностей. Но вести домашнее хозяйство - большой труд, не по силам слабым малолюдным семьям, не имеющих необходимого минимального набора орудий труда, человеческой силы, не говоря уже о технике. Посмотрите. чьи дети голодают? Здоровых мужиков или матерей одиночек?Fialkaя жила в деревне в советское время и за счёт своего хозяйства заработали на машину за 4 года,а в настоящее время живя в пригороде также держим хозяйство и помогаем детям ,которые живут в высотных домах,раньше чтобы накосить сена коровам выкашивали везде и канавах,а теперь всё заросло выше человеческого роста ,огороды заброшены,ленивые все, мы в советское ,да и в настоящее ничего не ждали от государства,а теперь все орут что всё им государство должно,оно вам ничего не должно,сами о себе заботится вы должныГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Конечно, государство виновато. И--только оно. Вместо того--чтобы стимулировать повсеместное развитие сельского хозяйства--государство позволяет застраивать эти поля каменными джунглями. А народ кормят Африка , Мексика и Китай--не по дешёвой цене-- когда нужна местная, здоровая и натуральная пища А материнским капиталом-- стимулирует рождение нездоровых, потенциально брошенных детей, в семьях с нарушенными плохой наследственностью генами--которые не способны воспитать детей и рожают только из-за материнского капитала. А выросшие у них дети станут такими, как они--балластом у государства. Стране нужно здоровое потомство, с хорошей наследственностью. Вот и появляются бездомные голодные и больные дети. Нужны не подачки семьям. А возможность им самим решать--рожать или не рожать. А если решили родить--должны знать, что в стране все условия, чтобы вырастить и воспитать этих детей.Valeriy Shershkovтруд должен быть организован. Это задача лидеров государства, существующих за счёт трудящихся. Власть должна отвечать за всё, даже за то, что она у власти ...Адольф ПешковЯ вам не скажу про всю Одессу. Но на Кубани, например в станице Новолабинская все бывшие колхозные земли принадлежат какому то Холдингу (бля и названия то придумали какие то холодные) Интересно автор из Владивостока что нибудь слышал о медицине, образовании, перспективе для молодых, которые с голодными глазами, о том, что и живность надо кормить, особенно крупную, которой нужны комбикорма.? И, наконец, о досуге? Я тоже до 14 лет прожил в советском селе. В 14 лет я впервые в Доме культуры посмотрел пьесу "Стакан воды" в исполнении областной трупы. Что нибудь подобное может произойти сегодня ? Может, если хватит районного бюджета.Николай НиколаевичМои родители держали корову и не одну. Никогда никаких комбикормов. Да и какие комбикорма на Урале? И купить на что? 5 детей,работает,естественно,один отец.Комментировать
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