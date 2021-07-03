Театр абсурда

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Голодные дети. Мне жаль их. Но кто в этом виноват, государство или сами люди

Голодные дети. Мне жаль их. Но кто в этом виноват, государство или сами люди

Василий Романенко Начиная с 2000 года я прожил 20 лет в небольшом шахтёрском посёлке недалеко от границы с Китаем.

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Юрий Ded
Да . Точная статья . Всё как есть . А государство виновато что кормит бездельников и пенсии раздаёт не дня не работавшим а просидевшим всю жизнь на чужой шее .
Татьяна Галамба
Автор выкормил хоть одного гусенка или куренка, не говоря уже о корове? - Это, смотрите, дорогое развлечение.
Юрий Ded
Ну ты уж явно не кормила и не пробовала это делать .
Евгений Рева
Автор ,а знаешь какие цены сейчас на корма .И попробуй после уплаты налогов прокормить скотину.А тут ещё цены на бензин для техники ,если не руками косить траву да и на машину.А ещё всякие штрафы.
Юрий Ded
Чё тиы тут за пургу несёшь ? Какие штрафы ? Какие налоги на личное подворье ? Ты к этому вопросу имеешь такое же отношения как я к межвёздному пространству .
Юрий Солодов
КОНКРЕТНО - 1)КАКИЕ НАЛОГИ? ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ. НИКАКИХ НАЛОГОВ, КРОМЕ КАК НА НЕДВИЖИМОСТЬ, НЕ ПЛАЧУ. 2)КАКИЕ ШТРАФЫ? ВОНИ МНОГО НА ЭТУ ТЕМУ - А У НАС НИ ОДНОГО ОШТРАФОВАННОГО. 3)У НАС У ТЕХ, КТО ДЕРЖИТ КРС, ПРОБЛЕМ С ЗАГОТОВКОЙ СЕНА НЕТ - ЕСЛИ НЕ МТЗ С КОСИЛКОЙ, ТО Т-40, Т-25 ИЛИ Т-16 ИМЕЮТ. НА ДИЗТОПЛИВЕ НИКТО НЕ РАЗОРИЛСЯ. ПОСЛЕДНИЕ ДВА ВООБЩЕ ПО СТАКАНУ СОЛЯРКИ СЪЕДАЮТ. РОССЫПЬЮ СЕНО НИКТО НЕ ЗАГОТАВЛИВАЕТ. ТОЛЬКО В РУЛОНАХ - СПАСИБО, МОЖНО НЕДОРОГО НАНЯТЬ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК. А КОРОВА САМООКУПАЕМА. ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНА " ВЕДЁРНИЦА" - А ДРУГИХ И НЕ ДЕРЖАТ. МОЛОКО - НАРАСХВАТ И ДОРОЖЕ МАГАЗИННОГО. А ЕЩЁ И БЫЧОК. ТАК ЧТО ФУФЛОМЁТ ВЫ, СУДАРЬ.
Михаил Воробьев
Ни кто не запрещает работать на себя, особенно в аграрной отрасли. Об этом постоянно государство предлагает земли для коллективных садов, где можно выращивать картошку, огурцы, помидоры и т.д. Кто имеет участки в коллективном саду, тот практически не жалуется на "голод". Во времена СССР, была статья для людей, которые назывались "тунеядствами".
afr50
работать на себя никто конечно не запрещает... но, к этому положению в стране привела неграмотная политика недоучек чиновников и недоучек экономистов, надо зарплату чиновникам и депутатам думы урезать до прожиточного минимума, можно немного даже увеличить, но урезать обя зательно, чтобы они немного начали думать о народе и о правиьных законах...а кричать сажайте картошку и продавайте во Владивостоке, это глупость, попробуте сами... так скоро вы начнёте повторять лозунг: "ПЕРЕХОДИТЕ НА МАКАРОШКИ!!!
Яна
Подтверждение тому, что люди не хотят работать. Самостоятельность у таких вызывает отвращение,потому что в коллективе работая можно пофилонить, а на себя надо работать в полную силу. И не надо жалеть. Думаю, что и пособия не стоит выплачивать. Тогда ничего не останется делать, как работать на тех же полях и выращивать скот, если любители мяса.
Александр Столяров
Писатель. Пока твои гуси вырастут, не только дети, но и сам пузыри пускать перестанешь. Сколько сейчас обойдется приобрести комбикорм, зерно и т.д? Зимой тоже на речку гонять будешь? А купить этих гусей сколько стоит?А пахать землю - на детях? Когда дети "вкусненького" просят - картошкой из угостишь или от поросенка ухо отрежешь? Эх! Пустобрехи!
Валерий Пашнин
Автор совершенно прав. Многие ждут от государства подачек, а работать разучились и , к сожалению, не хотят. В деревне, в поселке всегда жили не голодно благодаря натуральному хозяйству. Конечно, надо много прикладывать сил и стараний. Надо чтобы было желание.
Рудольф Дегтярев
Вы не жили в деревне. Там можно было прожить, если была стабильная работа с определенным доходом (механизатор, шофер, скотник, доярка, овоще- и садовод, уборщица и др.; земля требует разноплановый труд). Натуральным деревенские хозяйства не были. Приусадебные участки и домашняя живность - как масло на бутерброде: для более полного удовлетворения жизненных потребностей. Но вести домашнее хозяйство - большой труд, не по силам слабым малолюдным семьям, не имеющих необходимого минимального набора орудий труда, человеческой силы, не говоря уже о технике. Посмотрите. чьи дети голодают? Здоровых мужиков или матерей одиночек?
Fialka
я жила в деревне в советское время и за счёт своего хозяйства заработали на машину за 4 года,а в настоящее время живя в пригороде также держим хозяйство и помогаем детям ,которые живут в высотных домах,раньше чтобы накосить сена коровам выкашивали везде и канавах,а теперь всё заросло выше человеческого роста ,огороды заброшены,ленивые все, мы в советское ,да и в настоящее ничего не ждали от государства,а теперь все орут что всё им государство должно,оно вам ничего не должно,сами о себе заботится вы должны
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Конечно, государство виновато. И--только оно. Вместо того--чтобы стимулировать повсеместное развитие сельского хозяйства--государство позволяет застраивать эти поля каменными джунглями. А народ кормят Африка , Мексика и Китай--не по дешёвой цене-- когда нужна местная, здоровая и натуральная пища А материнским капиталом-- стимулирует рождение нездоровых, потенциально брошенных детей, в семьях с нарушенными плохой наследственностью генами--которые не способны воспитать детей и рожают только из-за материнского капитала. А выросшие у них дети станут такими, как они--балластом у государства. Стране нужно здоровое потомство, с хорошей наследственностью. Вот и появляются бездомные голодные и больные дети. Нужны не подачки семьям. А возможность им самим решать--рожать или не рожать. А если решили родить--должны знать, что в стране все условия, чтобы вырастить и воспитать этих детей.
Valeriy Shershkov
труд должен быть организован. Это задача лидеров государства, существующих за счёт трудящихся. Власть должна отвечать за всё, даже за то, что она у власти ...
Адольф Пешков
Я вам не скажу про всю Одессу. Но на Кубани, например в станице Новолабинская все бывшие колхозные земли принадлежат какому то Холдингу (бля и названия то придумали какие то холодные) Интересно автор из Владивостока что нибудь слышал о медицине, образовании, перспективе для молодых, которые с голодными глазами, о том, что и живность надо кормить, особенно крупную, которой нужны комбикорма.? И, наконец, о досуге? Я тоже до 14 лет прожил в советском селе. В 14 лет я впервые в Доме культуры посмотрел пьесу "Стакан воды" в исполнении областной трупы. Что нибудь подобное может произойти сегодня ? Может, если хватит районного бюджета.
Николай Николаевич
Мои родители держали корову и не одну. Никогда никаких комбикормов. Да и какие комбикорма на Урале? И купить на что? 5 детей,работает,естественно,один отец.

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