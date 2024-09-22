Абу-шайтана немного потрепал охранник

Вадим Кузнецов

Совершенно непонятная история. Узбек, находясь на российской территории, совершил правонарушения. Нецензурная брань в общественном месте (статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). Нарушителю за это полагается: " Часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет мелкое хулиганство как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Если вы, ругаясь матом, нарушаете общественный порядок и выражаете явное неуважение к обществу, вам могут выписать штраф до 1 тыс. руб. А если не подчинитесь, когда сотрудник полиции попросит прекратить, сумма увеличится в 2,5 раза. Также предусмотрен административный арест до 15 суток. " Охранника уволили за прямое выполнение его служебных обязанностей - он пресекал правонарушения. Видимо, у нас теперь быть предосудительно, а требовать выполнения правил поведения и закона - наказуемо? А где живет персонаж, уволивший охранника? В его отношении тоже можно преступить требования закона...