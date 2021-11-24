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Когда запахло жареным… или мороженным: Украина предложила продлить транзитный договор по вдвое заниженным ценам

Когда запахло жареным… или мороженным: Украина предложила продлить транзитный договор по вдвое заниженным ценам

Принятие неизбежного на Украине продолжается. Стадия отрицания пройдена («СП-2» миф и его не построят), стадия гнева тоже («СП-2» это оружие Путина!), теперь настал черёд стадии торга и в ней принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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