ЦТАК: США провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Ближний Восток находится на «грани полномасштабной войны» из-за политики США, которая состоит в поддержке Израиля и применении двойных стандартов, говорится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
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