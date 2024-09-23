Ситуация такова, что Европейский Союз устами Британии отказался принимать на себя ответственность за удары дальнобойными ракетами по территории России.
Это не шутка: ракеты могут полететь не в ЕС
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вообще-то, нужно вспомнить недалекую нашу историю и несколько планов США начала атомных бомбардировок наших больших городов с датами. В этой ситуации Хрущев взорвал свою"Царь бомбу" на Новой земле. Мирные договора посыпались как из "рога изобилия" и весь мир спокойно жил больше полувека. Может настало время повторить подобную прививку? Например в ближнем космосе над территорией Украины демонстративно взорвать ядерный заряд килотонн на 150. Это выведет из строя всю группировку вражеских спутников -шпионов, которые наводят ракеты на наши города. Радиоактивного заражения местности не будет. А Западу Россия продемонстрирует серьёзность своих намерений защищать свои интересы. Ну, не полные же они суицидники? Хотя если вспомнить, у скольких наших чиновников счета в западных банках, дома и виллы в Лондоне и других теплых странах, где пристроены их детки? Вспомнить про их вторые-третьи паспорта.... То похоже всерьёз воевать и отстаивать интересы страны они не дадут. Потому, что победу России Запад этим национал-предателям не простит, когда они побегут туда к наворованным деньгам и прикупленной недвижимости. Поэтому на третьем году этой странной войны Россия и россияне имеем курскую трагедию. Слава Богу, что хоть часть воров в лампасах успел Белоусов пристроить на нары. Иначе они вообще могли бы угробить Россию. Да и при Хрущеве в МО не воровали триллионами и руководили там настоящие военные.
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12 час.
s
sorsw
Трёпу много, дела нет...
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12 час.
Иван Щукин
Да такого воровства (если это действительно так что украли почти 11 триллионов рублей и это только в одном министерстве) в истории государства Российского ни при одном руководителе не было, а если бы было то уж нам бы обязательно и написали бы, и рассказали бы, и показали бы и конкретно при каком князе, царе, первом секретаре и т.д.! Стыдно "господа" Руководители!!! Или как в одном серале сказали что где был стыд там одна хреновина выросла!?
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10 час.
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