Русская весна
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Русская весна

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    на  годовщину  чего????Россию не приглас...
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    Да такого воровства (если это действительно так что украли почти 11 триллионов рублей и это только в одном министерст...Это не шутка: рак...

Это не шутка: ракеты могут полететь не в ЕС

Это не шутка: ракеты могут полететь не в ЕС

Ситуация такова, что Европейский Союз устами Британии отказался принимать на себя ответственность за удары дальнобойными ракетами по территории России.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вообще-то, нужно вспомнить недалекую нашу историю и несколько планов США начала атомных бомбардировок наших больших городов с датами.  В этой ситуации  Хрущев взорвал свою&quot;Царь бомбу&quot; на Новой земле.   Мирные договора посыпались как из &quot;рога изобилия&quot; и весь мир спокойно жил больше полувека. Может настало время повторить подобную прививку?  Например в ближнем космосе над территорией Украины демонстративно взорвать ядерный заряд килотонн на 150. Это выведет из строя всю группировку вражеских спутников -шпионов, которые наводят ракеты на наши города.  Радиоактивного заражения местности не будет. А Западу Россия продемонстрирует серьёзность своих намерений защищать свои интересы.  Ну, не полные же они суицидники?   Хотя если вспомнить, у скольких наших чиновников счета  в западных банках, дома и виллы в Лондоне и других теплых странах, где пристроены их детки?  Вспомнить про их вторые-третьи паспорта....    То похоже всерьёз воевать и отстаивать интересы страны они не дадут.  Потому, что победу России Запад этим национал-предателям не простит, когда они побегут туда к  наворованным деньгам  и прикупленной недвижимости.   Поэтому на третьем году этой странной войны Россия и россияне имеем курскую трагедию.   Слава Богу, что хоть часть воров в лампасах успел Белоусов пристроить на нары.  Иначе они вообще могли бы угробить Россию.  Да и  при Хрущеве в МО не воровали триллионами и руководили там настоящие военные.
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12 час.
s
sorsw
Трёпу много, дела нет...
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12 час.
Иван Щукин
Да такого воровства (если это действительно так что украли почти 11 триллионов рублей и это только в одном министерстве) в истории государства Российского ни при одном руководителе не было, а если бы было то уж нам бы обязательно и написали бы, и рассказали бы, и показали бы и конкретно при каком князе, царе, первом секретаре и т.д.! Стыдно &quot;господа&quot; Руководители!!! Или как в одном серале сказали что где был стыд там одна хреновина выросла!?
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10 час.

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