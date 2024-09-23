Это не шутка: ракеты могут полететь не в ЕС

АЛ

Александр Лагуткин

Вообще-то, нужно вспомнить недалекую нашу историю и несколько планов США начала атомных бомбардировок наших больших городов с датами. В этой ситуации Хрущев взорвал свою"Царь бомбу" на Новой земле. Мирные договора посыпались как из "рога изобилия" и весь мир спокойно жил больше полувека. Может настало время повторить подобную прививку? Например в ближнем космосе над территорией Украины демонстративно взорвать ядерный заряд килотонн на 150. Это выведет из строя всю группировку вражеских спутников -шпионов, которые наводят ракеты на наши города. Радиоактивного заражения местности не будет. А Западу Россия продемонстрирует серьёзность своих намерений защищать свои интересы. Ну, не полные же они суицидники? Хотя если вспомнить, у скольких наших чиновников счета в западных банках, дома и виллы в Лондоне и других теплых странах, где пристроены их детки? Вспомнить про их вторые-третьи паспорта.... То похоже всерьёз воевать и отстаивать интересы страны они не дадут. Потому, что победу России Запад этим национал-предателям не простит, когда они побегут туда к наворованным деньгам и прикупленной недвижимости. Поэтому на третьем году этой странной войны Россия и россияне имеем курскую трагедию. Слава Богу, что хоть часть воров в лампасах успел Белоусов пристроить на нары. Иначе они вообще могли бы угробить Россию. Да и при Хрущеве в МО не воровали триллионами и руководили там настоящие военные.