Угрожавший судье расправой брянец отделался лёгким испугом

Известно, что фигурант пригрозил судье убийством и причинением вреда здоровью.Володарский райсуд облцентра накануне рассмотрел уголовное дело местного жителя, который угрожал расправой судье, а также незаконно хранил боеприпасы.
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