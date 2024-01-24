В Краснодарском крае стартовала Всероссийская акция МВД «Студенческий десант»

В первый день акции студенты Северо-Кавказского филиала «Российского государственного университета правосудия» и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Максим Осадник посетили краевое Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения.
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