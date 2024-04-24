24K прочитали Несколько дней назад британская разведка MI6 заявила о том, что Россия может не ограничиться уже присоединенными Крымом, Донбассом и Приазовьем, а также имеет виды еще на пять областей бывшей Незалежной.
Какие проблемы ВС РФ нужно решить, чтобы освободить ещё пять областей Украины
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Владимир Самборский
Самое главное - стратегия наступления! Вот в ВОВ ВСЮ Украину освоболили меньше,чем за 2 года. А если наши "стратеги" ставят задачу освобождать за 2 года Авдеевку,то что тут скажешь... Не могу понять,зачем брать "в лоб" хорошо защищенные крепости? Прорыв и охват (окружение) надо делать в полях со слабой обороной. А крепости - при окружении сдадутся сами (как Мариуполь) или без боеприпасов и ротации оборона будет много слабее... А еще хотят печальные истории про Авдеевку и Бахмут вписать в учебники!!! Так воевать не следует. Пример - стратегические операции на У. в ВОВ!!!
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