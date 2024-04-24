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Добрый Мир

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Какие проблемы ВС РФ нужно решить, чтобы освободить ещё пять областей Украины

Какие проблемы ВС РФ нужно решить, чтобы освободить ещё пять областей Украины

24K прочитали Несколько дней назад британская разведка MI6 заявила о том, что Россия может не ограничиться уже присоединенными Крымом, Донбассом и Приазовьем, а также имеет виды еще на пять областей бывшей Незалежной.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Самое главное - стратегия наступления! Вот в ВОВ ВСЮ Украину освоболили меньше,чем за 2 года. А если наши &quot;стратеги&quot; ставят задачу освобождать за 2 года Авдеевку,то что тут скажешь... Не могу понять,зачем брать &quot;в лоб&quot; хорошо защищенные крепости? Прорыв и охват (окружение) надо делать в полях со слабой обороной. А крепости - при окружении сдадутся сами (как Мариуполь) или без боеприпасов и ротации оборона будет много слабее... А еще хотят печальные  истории про Авдеевку и Бахмут вписать в учебники!!! Так воевать не следует. Пример - стратегические операции на У. в ВОВ!!!
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