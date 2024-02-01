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Российский оператор БПЛА вывел через минное поле сдавшегося бойца ВСУ

Российский оператор БПЛА вывел через минное поле сдавшегося бойца ВСУ

Оператор беспилотника ВС РФ провел через минные заграждения решившего сдаться в плен военнослужащего ВСУ, указывая ему направление движения дроном, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном «Старший».

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