Слово и дело

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ТНТ объявил имена первых участников нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

ТНТ объявил имена первых участников нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Шоу «Битва экстрасенсов» вернется в новом формате на ТНТ 1 апреля. Руководство телеканала уже объявило имена тех, кто поборется за звание лучшего медиума.

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