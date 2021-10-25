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«Их потопят» – Погребинский о новой попытке НАТО нарушить границы Крыма

«Их потопят» – Погребинский о новой попытке НАТО нарушить границы Крыма

В случае, если Великобритания снова отправит корабль своих ВМС в российские воды у Крыма, англичане будут потоплены.

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