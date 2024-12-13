Когда достроят детские и спортивные площадки в Актау

В Актау в этом году завершается строительство 50 новых спортивных и 80 детских игровых площадок. Об этом сообщил аким города Актау Абилкаир Байпаков на встрече с жителями, которая прошла с участием акима области Нурдаулета Килыбай, сообщает пресс-служба акимата города.
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