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Когда достроят детские и спортивные площадки в Актау

Когда достроят детские и спортивные площадки в Актау

В Актау в этом году завершается строительство 50 новых спортивных и 80 детских игровых площадок. Об этом сообщил аким города Актау Абилкаир Байпаков на встрече с жителями, которая прошла с участием акима области Нурдаулета Килыбай, сообщает пресс-служба акимата города.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Скоро в Актау не пройти будет от игровых и спортивных площадок, а детям играть негде будет)) В Семске уже не пройти от них, в степи начали строить, очень бюджет удобно на них пилить.
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22 час.

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