Россиянки назвали лучшие способы загладить вину перед ними

Российские мужчины и женщины рассказали о лучших способах искупить вину перед партнером. Об этом стало известно из совместного опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и ювелирного бренда Sokolov, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.