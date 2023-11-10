ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

Российские военные поразили четыре командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
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