Делимся находками из китайских магазинов

Искал себе чайник для заварки всяких травок и шиповника: я обычно это все завариваю во френч-прессе, но там плохо то, что потом напиток довольно быстро остывает, а я люблю, чтобы он был определенной температуры, так что хотелось найти вариант с подогревом, чтобы он сохранял температуру.
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