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Ир-ат һәм аның 7 яшьлек улы Казан үзәгендәге таунхаустагы янгында зыян күргән

Янгын узган төндә Казанның Катанов тыкрыгындагы таунхауста булган. Бу хакта «Татар-информ»га Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсендә хәбәр иттеләр.

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