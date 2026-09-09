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Zero Hedge

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Who's Winning China's Sportswear Battle? UBS Say It's Not Nike

Who's Winning China's Sportswear Battle? UBS Say It's Not Nike

Who's Winning China's Sportswear Battle? UBS Say It's Not Nike Greater China accounts for about 13% of Nike's revenue and 15% of Adidas', making the world's second-largest economy a major competitive battleground for both clothing brands.

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