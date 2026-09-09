Who's Winning China's Sportswear Battle? UBS Say It's Not Nike Greater China accounts for about 13% of Nike's revenue and 15% of Adidas', making the world's second-largest economy a major competitive battleground for both clothing brands.
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