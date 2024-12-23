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Участникам СВО станет проще построить жилье

Участникам СВО станет проще построить жилье

Участники спецоперации и ветераны боевых действий могут стать членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым безвозмездно предоставят государственные или муниципальные земельные участки для строительства многоквартирных или индивидуальных домов.

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