Участникам СВО станет проще построить жилье

Участники спецоперации и ветераны боевых действий могут стать членами жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым безвозмездно предоставят государственные или муниципальные земельные участки для строительства многоквартирных или индивидуальных домов.
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