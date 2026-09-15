Военкор: призрак «Арабской весны» и возрождения ИГИЛ* появился на Ближнем Востоке

В Сирии на фоне резкого повышения правительством цен на автомобильное топливо вспыхнули самые масштабные протесты с момента свержения президента Башара Асада в начале декабря 2024 года и прихода к власти Ахмеда Хусейна аш-Шараа.
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