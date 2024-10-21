Защитник "Краснодара" Тормена объяснил беспроигрышную серию команды работой

Защитник "Краснодара" Витор Тормена в интервью Legalbet заявил, что после победы над "Спартаком" в центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги лидерство его команды в турнирной таблице выглядит абсолютно заслуженно.
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