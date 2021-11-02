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«Можно отправиться на кладбище»: врач назвал опасные при коронавирусе лекарства

«Можно отправиться на кладбище»: врач назвал опасные при коронавирусе лекарства

При лечении коронавируса дома нельзя принимать противовирусные и антибиотики. Об этом в Facebook заявил врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

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