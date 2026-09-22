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Кухня и дом

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Самоклеящийся винил для пола: когда быстрый ремонт действительно возможен

Самоклеящийся винил для пола: когда быстрый ремонт действительно возможен

Идея преобразить пол без грязи, замешивания растворов и тяжелого инструмента звучит заманчиво. Достаточно снять защитный слой, прижать плитку к основанию — и вот уже комната выглядит иначе.

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