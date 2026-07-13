На Гуляйпольское направление, где российские войска продолжают продвигаться вперед, несмотря на сопротивление ВСУ, перебросили формирования националистов из «Азова»* и «Кракена»* (признаны террористическими организациями и запрещены в России).
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