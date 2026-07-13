НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

280 подписчиков

Националистам «Азова» доверили роль заградотрядов на Гуляйпольском направлении

Националистам «Азова» доверили роль заградотрядов на Гуляйпольском направлении

На Гуляйпольское направление, где российские войска продолжают продвигаться вперед, несмотря на сопротивление ВСУ, перебросили формирования националистов из «Азова»* и «Кракена»* (признаны террористическими организациями и запрещены в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии