ВСУ нужно разрешить бить по военным объектам в России, считает французский президент Эммануэль Макрон, несмотря на то, что с начала украинских обстрелов ВСУ по Белгороду погибло 120 мирных жителей, ранен был 651 человек.
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