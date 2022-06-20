Картина дня. Финансы

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Западные СМИ: Рекордные поставки Россией нефти в Китай делают антироссийские санкции бессмысленными

Западные СМИ: Рекордные поставки Россией нефти в Китай делают антироссийские санкции бессмысленными

Россия по итогам мая вышла на первое место среди стран мира по объёмам экспорта нефти в Китай. Впервые за длительное время РФ в этом плане обошла Саудовскую Аравию.

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Картина дня

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